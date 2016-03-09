シャラポワのドーピング告白
『シャラポワのドーピング告白』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年5月2日
2017年1月10日
2016年7月12日
2016年6月9日
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マリア・シャラポワ 2年間の出場停止処分に異議申し立てを表明
「不当に厳しい2年間の資格停止を受け入れることはできません」としている
東スポWEB
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マリア・シャラポワに2年間の出場停止処分 リオ五輪出場が絶望的に
ロシア連盟はリオ五輪代表に選出する意向だったが、出場は絶望的となった
読売新聞オンライン
2016年5月21日
2016年3月10日
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マリア・シャラポワ Facebookで現役続行への強い意欲示す
9日、Facebookでファンからの激励メッセージについて感謝をつづった
スポーツ報知
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マリア・シャラポワがドーピング 「微表情」の専門家が本音を分析
ドーピングに対して一定の責任を認めることには誠実な態度が伺えるとのこと
日刊SPA!
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マリア・シャラポワのドーピングへの釈明 専門家が疑問も
会見では病名なども挙げられたが「治療目的ではないと思います」と医師
東スポWEB