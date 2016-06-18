TBSテレビ、2016年4月期の日曜ドラマ。松本潤主演。
完全新作のスペシャルドラマが、12月29日午後9時より放送される
モデルプレス
平均視聴率は21.0％で、第2、8話の18.0％を大幅に更新して自己最高をマーク
スポニチアネックス
勧善懲悪の分かりやすい内容で、子どもに伝わる笑いが魅力だとテレビ解説者
NEWSポストセブン
2年ぶりの出演に、ファンからは喜びの声が上がっている
女性自身
「半沢直樹」以来、5年ぶりのTBS日曜劇場出演となる中島
2015年に同局を退社し、現在は2児の母である枡田が古巣にカムバック
オリコンニュース
第1話では、「咲雷賞（さくらいしょう）」という競馬レースが登場
1位は「99.9-刑事専門弁護士-SEASONII」で、平均満足度3.99
ガジェット通信
1位は松本潤が主演の「99.9-刑事専門弁護士-SEASONII」が選ばれた
14日に放送された第1話の平均視聴率は15.1％だったことが分かった
個性的な刑事専門弁護士らが、逆転不可能と思われる事件に挑む痛快ドラマ
「99.9−刑事専門弁護士−」を上回ることが濃厚で、2016年連ドラ1位に王手
松本潤は「この作品にみんなで取り組めたことは何より宝」とスピーチ
ビデオリサーチの調べで、期間平均視聴率は17.2％ だったことが分かった
榮倉奈々がくしゃみをし、本来ならNGとなる場面が放送されていたそう
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