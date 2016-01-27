小保方晴子氏の手記出版

小保方晴子氏が、講談社から手記「あの日」を出版した。

2018年5月16日

2016年6月29日

2016年5月31日

2016年5月24日

2016年5月4日

2016年3月17日

2016年3月10日

2016年2月4日

2016年2月1日

2016年1月30日

2016年1月29日

2016年1月28日

2016年1月27日