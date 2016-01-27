小保方晴子氏の手記出版
小保方晴子氏が、講談社から手記「あの日」を出版した。
2018年5月16日
2016年6月29日
2016年5月31日
2016年5月24日
2016年5月4日
2016年3月17日
2016年3月10日
2016年2月4日
2016年2月1日
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「STAP騒動」小保方氏の手記「あの日」を読んで感じた矛盾
「追及が緩むことはなかった」と被害者意識だけを膨らませていると筆者
NEWSポストセブン
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ステーキけん社長の井戸実氏 小保方晴子氏にラブコール
「割烹着を着てスナックをやるとか。そうしたら流行ると思う」とのこと
トピックニュース
2016年1月30日
2016年1月29日
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小保方晴子氏が手記で名指し批判した毎日記者 脅迫めいたメールで取材？
記者から「脅迫のようなメールが『取材』名目でやって来る」と述べた
J-CASTニュース
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小保方晴子氏の手記「あの日」 小倉氏が称賛「ぐんぐん引き込まれる」
「後半はぐんぐん引き込まれるものがありましたね」と内容を称賛
トピックニュース
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STAP騒動・小保方氏が書いた手記「あの日」 理研に走った衝撃
手記により、「理研をはじめ、関係者の間では衝撃が走っている」と事情通
日刊ゲンダイDIGITAL
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STAP騒動の小保方氏が手記「あの日」出版 噂される「暴走素顔」
ハメられたという思いから「爆発寸前になっていた」と事情を知る人物は話す
東スポWEB
2016年1月28日
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STAP騒動の小保方晴子氏が書いた手記「あの日」 Amazon売れ筋ランク1位
Amazonの「本の売れ筋ランキング」で1位となり、Kindleでは7位につけている
東スポWEB
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小保方晴子氏の手記 茂木健一郎氏にゲラチェックを依頼していた
茂木健一郎氏はゲラチェックを事前依頼されていたと27日、ブログで明かした
スポーツ報知