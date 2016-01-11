狭山市の女児虐待死

埼玉県狭山市で2016年、虐待を受けた当時3歳の女の子が死亡した事件。

2018年8月31日

2017年6月15日

2017年6月1日

2017年5月30日

2016年1月23日

2016年1月14日

2016年1月13日

2016年1月12日

2016年1月11日