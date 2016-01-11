狭山市の女児虐待死
埼玉県狭山市で2016年、虐待を受けた当時3歳の女の子が死亡した事件。
2018年8月31日
2017年6月15日
2017年6月1日
2017年5月30日
2016年1月23日
2016年1月14日
2016年1月13日
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やけど放置で女児死亡 全身から傷、日常的に虐待か
容疑者は調べに対し、「昨年秋頃から虐待するようになった」と供述
読売新聞オンライン
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やけどした3歳女児死亡 母親ら虐待方法を相談していた
母親らは通信アプリで「こういうことをしよう」と虐待を相談していたという
日テレNEWS NNN
2016年1月12日
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やけど放置で女児が死亡 下の子ばかりが異常に叱られていたと証言も
逮捕された母親と内縁の夫が「お湯をかけた」と供述していると分かった
日テレNEWS NNN
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やけどを放置され女児死亡 以前に近隣住民から110番通報も
女児宅については2015年6月と7月の2回、近隣住民から110番があった
読売新聞オンライン
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やけどで3歳女児死亡 母親と内縁の夫「お湯をかけた」と供述
逮捕された母親と内縁の夫は「お湯をかけた」と供述しているという
日テレNEWS NNN