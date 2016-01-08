北朝鮮、4度目の核実験
北朝鮮は2016年1月6日、およそ3年ぶり4回目の地下核実験を実施し、初めて水爆の実験に成功したと発表した。
2016年1月19日
2016年1月17日
2016年1月16日
2016年1月15日
2016年1月14日
2016年1月13日
2016年1月11日
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北朝鮮がアメリカの示威行動に反発、機関紙で批判「核には核で」
米軍が10日にB52戦略爆撃機を韓国上空で低空飛行させた示威行動に反発
読売新聞オンライン
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北朝鮮の核兵器実験 人権問題で各国に追い詰められて自暴自棄に
金正恩第1書記を駆り立てた背景には、「人権問題の追及」があるとの指摘も
デイリーNKジャパン
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習近平氏が北朝鮮の核実験に激怒 米国と組んで政権転覆を画策か
中国が米国と組み、金正恩政権を転覆させようと画策する可能性もあるそう
現代ビジネス
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核実験に北朝鮮国内でデマ…「火山が爆発した」と住民は大慌て
農村地域では、核実験の衝撃で火山が噴火するのではとのデマが広がったそう
デイリーNKジャパン
2016年1月10日
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核兵器も搭載可能な米軍の爆撃機、韓国上空を飛行 北朝鮮を牽制する狙い
B52戦略爆撃機は核兵器も搭載可能で、北朝鮮を牽制する狙いがある
読売新聞オンライン
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「金正恩氏が死んだ？」 核実験における北朝鮮国民の反応
特別報道が予告されると、金正恩氏が死去したと早とちりした人もいたという
デイリーNKジャパン
2016年1月9日
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北朝鮮への制裁強化に中国が慎重姿勢 韓国の温度差が浮き彫りに
韓国は国連安全保障理事会による新たな制裁決議に向けて協力を求めた
読売新聞オンライン
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韓国政府が中止していた宣伝放送を再開 北朝鮮も拡声機で対抗
体制批判や、経済発展が進んだ韓国の状況などを伝える内容が流された
日テレNEWS NNN
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金正恩氏が中国に仕掛けたワナ「核保有」既成事実化のための巧妙な戦略
モランボン楽団の派遣など、金正恩氏は中国に対してワナを仕掛けたとのこと
デイリーNKジャパン