北朝鮮、4度目の核実験

北朝鮮は2016年1月6日、およそ3年ぶり4回目の地下核実験を実施し、初めて水爆の実験に成功したと発表した。

2016年1月19日

2016年1月17日

2016年1月16日

2016年1月15日

2016年1月14日

2016年1月13日

2016年1月11日

2016年1月10日

2016年1月9日

2016年1月8日