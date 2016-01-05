前田健太のドジャース移籍
『前田健太のドジャース移籍』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年5月11日
2016年2月22日
2016年1月24日
2016年1月23日
2016年1月15日
2016年1月13日
2016年1月11日
-
前田健太がドジャーズへ移籍 日本プロ野球界のエースに最も近い存在は
藤浪晋太郎、菅野智之、則本昂大もエースに登りつめる可能性はあると指摘
BASEBALL KING
-
前田健太の譲渡金「24億円」の使い道にファンも注目
使い道について、一部は地元に還元することで調整しているという
日刊ゲンダイDIGITAL
-
前田健太の契約内容がMLB全体に大きな波紋呼ぶ 選手会は問題視
米メディアから「ドジャースにうまく丸め込まれてしまった」との見方が噴出
東スポWEB
2016年1月9日
2016年1月8日
-
前田健太がドジャースの入団会見後にブログを更新 決意をつづる
「厳しい世界を勝ち抜く為に必死に投げて行きたいと思います」とコメント
スポーツ報知
-
前田健太がのんだドジャースからの条件 契約選択権のオプション含まれず？
メディカルチェックで異常が見つかり、手術が必要との声が上がっている
日刊ゲンダイDIGITAL
-
前田健太がドジャース入団 身体検査での「イレギュラーな点」を認める
会見では、一部報道であった身体検査での「イレギュラーな点」を認めた
スポニチアネックス
-
川崎宗則が前田健太とのメジャー対戦を熱望 「秘策はあります」
ドジャース入りが決まった前田健太について「ぜひ対戦したい」と熱望
スポニチアネックス
-
前田健太、ドジャース入団会見 日本選手最長の8年契約で背番号「18」
日本選手最長年数の8年契約で、背番号は「18」となった
スポニチアネックス
-
前田健太のドジャース移籍 FA権なしの8年長期契約
契約には、FAになれる「オプトアウト」の条項が含まれていないという
スポニチアネックス
2016年1月7日
2016年1月6日
-
前田健太に新たに不利な条件が浮上か 契約を途中で破棄する権利はなし？
契約を途中で破棄する権利がなく、8年という長期契約に縛られる内容だそう
フルカウント
-
前田健太の「格安年俸」 夫人の意向が足をひっぱった？
「夫人の意向が結果的に足を引っ張ってしまったのが原因だ」と代理人筋
日刊ゲンダイDIGITAL