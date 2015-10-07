福山雅治と吹石一恵の結婚
歌手で俳優の福山雅治と女優の吹石一恵が2015年9月28日に結婚した。
2017年8月6日
2016年5月4日
2016年3月25日
2016年1月7日
2015年12月23日
2015年12月19日
2015年11月13日
2015年11月7日
2015年11月1日
2015年10月31日
2015年10月28日
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吹石一恵 福山雅治との結婚1ヶ月で初のコメント「未熟な私なりに…」
「私の言葉としてお届けできていなくてすみませんでした」とコメント
デイリースポーツ
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ビートたけしがきついジョーク「福山雅治です。色んな女に手を出した」
冒頭でいきなり「福山雅治です。色んな女に手を出しました」とコメント
デイリースポーツ
2015年10月21日
2015年10月13日
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伊集院光 福山雅治と吹石一恵夫妻に遭遇した時の対応を大絶賛
西麻布のレストランの個室で隣同士になり、福山から挨拶してきたという
トピックニュース
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吹石一恵と結婚した福山雅治 きっかけを作ったのは加藤晴彦？
福山は既婚者である加藤に結婚生活について聞くようになったらしいと関係者
東スポWEB