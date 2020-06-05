生田斗真と清野菜名が結婚
『生田斗真と清野菜名が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年3月10日
2021年12月14日
2020年7月30日
2020年6月15日
2020年6月9日
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生田斗真と清野菜名が結婚 5年に及ぶ交際の裏に「ジャニオタへの恐怖心」？
ネットでは「匂わせしなかった清野菜名ちゃんまじでえらすぎ」と称賛の声が
週刊女性PRIME
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甘くないジャニーズの結婚条件 生田斗真を祝福した東山紀之の考えは
斗真はユニットではなく俳優として売れっ子だから祝福された、と芸能記者
日刊ゲンダイDIGITAL
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生田斗真は清野菜名の才能に惹かれたか アクションが得意な一面も
生田は才能に惹かれるため、役者として多彩な清野はドンピシャだったという
週刊女性PRIME
2020年6月8日
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「兄は2年前に…」生田斗真の結婚伝えた竜聖アナが「身内モード」に
「関係者によりますと、兄はおよそ2年前に…」と「身内モード」で解説
東スポWEB
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兄の結婚ニュースを読んだ生田竜聖アナ「とても不思議な気持ち」
兄の結婚ニュースを読んだことについて「とても不思議な気持ち」と生田アナ
日刊スポーツ
2020年6月7日
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ウエンツ瑛士が生田斗真＆清野菜名に謝罪 結婚初日に深夜までリモート飲み
結婚発表前の1日、岡田将生を加えた3人でリモート飲み会を深夜まで開催
オリコンニュース
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東山紀之、生田斗真との秘話告白「独身最後の日、斗真と一緒だった」
自身が結婚した2010年の「独身最後の日、斗真と一緒だったんですよ」と回想
スポーツ報知
2020年6月6日
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佐藤二朗がガッツリ宣伝込みで清野菜名を祝福「全力で、今夜99人観なさい」
「誰憚ることなく、遠慮なく、全力で、幸せになりなさい」と投稿
デイリースポーツ
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ウエンツ瑛士へ先に…小栗旬が生田斗真の結婚報告に「不満」も？
ウエンツは、生田斗真からの結婚報告を小栗旬よりも先に受けていたと告白
モデルプレス
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生田斗真と清野菜名の結婚を予言？占い師「水や水系の漢字に注意」
2020年6月に関して、「水や水系（さんずいなど）の漢字に注意」などと予言
J-CASTニュース
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清野菜名「自分の言葉で」インスタで生田斗真との結婚を報告
自分の言葉で伝えたかったとし、「今後も俳優業に邁進して参ります」と投稿
日刊スポーツ
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生田斗真が清野菜名との結婚発表 俳優一筋ジャニーズの異端児
ジャニーズの中でも、俳優一筋で活動してきた「異端児」ともいえる生田
スポーツ報知
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生田斗真と清野菜名のウロボロス婚 一時は破局しそうになったことも？
2015年の「ウロボロス」での共演からスタートした5年の交際を実らせた2人
日刊スポーツ
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バナナマンが生田斗真の結婚を祝福 ドラマで共演以来の親交
生田とは、過去にドラマ「アキハバラ＠DEEP」で共演して以来の仲だそう
オリコンニュース