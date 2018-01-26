SEKAI NO OWARIのピアニスト。1986年8月13日生まれ、大阪府出身。
同日に開催予定だった公演を延期することを発表
スポニチアネックス
GISELe
約5年ぶりの生理を体験することになったが、「相変わらず最悪」と吐露
モデルプレス
Saoriがデビュー当時、大学に払うべき奨学金200万円を使い込んだと告白
デイリースポーツ
アンミカは、公園で知人男性に茂みへ誘導されたことがあると告白
知らない男性に、ズボンのチャックを一緒に閉めてくれないかと言われたそう
Smart FLASH
知らない男性に声をかけられ、男性のズボンのチャックを閉めてあげたという
昔の映像などを見て、「十年経って、自分の傲慢な勘違いに気づいた」と言及
スポーツ報知
「親指側の炎症が強くなり、指を広げると激痛が走っていました」と説明
「会ったこともない人にパートナーのことを悪く言われたくないなあ」と投稿
日刊スポーツ
約半月間の海外滞在中に約6000万円分のデータ通信を使用していたと説明
結婚で名字が変わったための手続きだが、6000円の手数料を取られたという
メイクがいまいちだったためサインを申し出ると、笑顔で断られたという
第1子の産後に体重をすぐに戻し、母乳もやめてステージに上がったSaori
E-TALENTBANK
前日遅くに寝てシャワーも浴びていないボロボロ状態では撮れない、と説明
「違う世界の人が書いてくることはいいこと」「期待している」と伊集院氏
セカオワハウスでの残念会には、Fukaseの恋人・益若つばさがいたという
女性自身