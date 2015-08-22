24時間テレビ2015
『24時間テレビ2015』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年9月8日
2015年8月28日
2015年8月25日
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DAIGO 24時間テレビチャリティーマラソンの翌日に愛犬が亡くなる
「先日内藤家（本名）の愛犬リリィが天国に旅立ちました」とブログで報告
デイリースポーツ
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水卜麻美アナが24時間テレビに減量間に合わず…スキャンダルの影響？
放送後は「やっぱりダメか〜。落とし切れなかったようです」と日テレ関係者
東スポWEB
2015年8月24日
2015年8月23日
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チュートリアル徳井義実とスピードワゴン小沢一敬の同棲が番組で発覚
「ぼく、この夏、徳井くんと一軒家借りたんです」と小沢が明かした
デイリースポーツ
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DAIGOが100キロ完走もヘアスタイルが乱れなかったワケ「バキバキに…」
ヘアスタイルの乱れがなかったことに「こだわりがあって」とコメント
スポニチアネックス
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DAIGO マラソン完走後のツイートがわずか15分で4万回拡散される
ゴール後には「本当にありがとうございました！」とツイート
スポニチアネックス
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吉田羊出演の「24時間テレビ」の企画に大反響 関係団体のHPが一時パンク
災害救助犬として活躍する夢之丞がいる施設を吉田羊が訪ねるというもの
Techinsight
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V6メンバーが「24時間テレビ」で若いジャニーズファンに素通りされた？
若い女性ファンがメンバーの前を素通りしていくようにみられる場面があった
トピックニュース
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DAIGOが100キロマラソンを号泣しながら完走「HM、走りました！」
番組放送時間内に号泣しながら完走し「HM、走りました！」とDAI語を披露
オリコンニュース
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林家こん平が11年ぶりに「笑点」復帰 共演者の涙止まらず
11年ぶりの復帰で得意のギャグ「1、2、3、チャラーン！」を披露
スポニチアネックス
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NHK「のど自慢」が「24時間テレビ」の名物を取り入れる事態が発生
1組目の男性2人組は24時間テレビの象徴的な色である黄色のTシャツを着用
トピックニュース
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チュートリアル徳井義実からのFacebookナンパを祥子が暴露
3年ほど前に突然、徳井からFacebookで食事の誘いを受けたと暴露
ナリナリドットコム
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プロレスラーのハヤブサが24時間テレビの演出を否定 「復帰を目指す」
VTRで、まるでハヤブサが引退するかのような演出になっていたことを指摘
トピックニュース
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ネプチューン堀内健 「24時間テレビ」で一般人を墨汁まみれに
おかずクラブのオカリナの彼氏候補に、バケツに入った墨汁をぶちまけた
トピックニュース
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陣内智則が出演した「しゃべくり007」にコブクロファンが激怒か
陣内は「永遠にともに」について、自身の離婚で悪いイメージがついたと謝罪
ナリナリドットコム
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嵐メンバーが衝撃を受けた森田剛と三宅健の「下着事情」
2人がエグめのハイレグブリーフをはいていたを見て、衝撃を受けたと暴露
ナリナリドットコム