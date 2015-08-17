池袋の車暴走
東京都豊島区のJR池袋駅近くで乗用車が暴走し、女性1人が死亡、4人が負傷した事故。
2026年7月25日
2025年8月6日
2023年10月27日
2022年9月23日
2021年9月3日
2020年12月8日
2020年10月9日
2015年8月20日
2015年8月18日
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池袋で相次ぐ大事故や殺人事件 「負の磁場」と恐れる住民も
ある住民男性は「あのエリアは、なにか負の磁場があるのではないか」と語る
東スポWEB
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池袋の車暴走 停止後に急発進させて加速しながら歩道に突っ込む
容疑者は車を急発進させ、加速しながら歩道に突っ込んでいたことが分かった
読売新聞オンライン
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池袋の暴走車事故 逮捕の医師が「運転前から眠気があった」と供述
逮捕された医師が「運転する前から眠気を感じていた」と供述していると判明
日テレNEWS NNN
2015年8月17日
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池袋駅前死傷事故で逮捕の医師 産業医としてコンサルタント事業も
容疑者は、産業医として労働衛生のコンサルタント事業をしていたという
J-CASTニュース
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池袋の車暴走事故で逮捕された医師の診療所「いつも患者いない」
記事では、容疑者の男が開く診療所に行ったことのある人の声を紹介
日テレNEWS NNN
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池袋の暴走車事故 墓参りなど事故までの男の足取りが明らかに
男は事故当日、墓参りに行き、ラーメンを食べた後に車に乗ったと供述
日テレNEWS NNN
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池袋で車が暴走5人はねる 「辺りは血の海だった」と目撃者語る
重傷の女性は車の前方にはねとばされ、辺りは血の海だったと目撃者
スポーツ報知
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池袋で車暴走し5人はねる 逮捕された医師「何が悪い」と暴れる
目撃者によると容疑者の医師は「何が悪いんだよ、捕まえろよ」と暴れたそう
日テレNEWS NNN