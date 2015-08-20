夏の甲子園2015
2015年夏に兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で行われる日本の高校野球大会。
2016年5月5日
2015年8月24日
2015年8月23日
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小倉智昭氏「清宮幸太郎フィーバー」に複雑な心境だったと告白
早実の試合は「とくダネ」の放送時間と被っており、高視聴率を記録していた
マイナビニュース
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ナインティナイン岡村隆史 グラウンド整備を担う阪神園芸の「神業」を絶賛
岡村は球児以上に、グラウンド整備を担う阪神園芸の技術に感動したという
Techinsight
2015年8月22日
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清原和博氏が清宮幸太郎にアドバイス「木製バットで練習を」
「試合以外は木製バットで練習する。プロに入っても順応しやすい」と述べた
スポニチアネックス
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震災補助金を野球部に？ 仙台育英高校の担当者「一切使ってない」
人工芝への整備や室内練習場の改修、遠征の宿泊費などに使用したという
日刊ゲンダイDIGITAL
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小笠原慎之介が東海大相模で優勝報告会 U18日本代表での目標を語る
小笠原慎之介はU18日本代表に言及して、目標は「世界一です！！」と宣言
デイリースポーツ
2015年8月21日
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東海大相模の小笠原慎之介 ランディ・ジョンソン氏への憧れが原動力に？
小笠原はメジャーで活躍したランディ・ジョンソン氏に憧れていたという
東スポWEB
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異色の家柄の甲子園選手たち 杉田玄白の子孫や俳優の息子など
アスリート以外では、中京大中京の長谷部銀次は杉田玄白の子孫という家系
スポニチアネックス
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プロのスカウト陣が選ぶ甲子園のベストナイン 清宮幸太郎やオコエ瑠偉
走攻守で観客を沸かせたオコエ瑠偉や早稲田実業の清宮幸太郎などを選出
スポニチアネックス
2015年8月20日
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東海大相模が甲子園優勝 OBの原辰徳監督「父の野球超えた」
父の貢氏が同校を率いて優勝した1970年以来、45年ぶり2度目の歓喜
デイリースポーツ
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宮根誠司氏が甲子園にぶっちゃけ発言「仕事なかったら見てる」
宮根氏は視聴者が「ミヤネ屋」を見ていないと思うほどの良い試合だと称賛
トピックニュース
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仙台育英の佐々木順一朗監督 「お立ち台で話す内容決めていた」
佐々木順一朗監督は優勝監督インタビューで話す内容を考えていたと告白
デイリースポーツ
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東海大相模、仙台育英を破り45年ぶり2度目V 小笠原慎之介が劇的決勝弾
同点で迎えた9回表にエースの小笠原慎之介が劇的な決勝ホームラン
フルカウント
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「阪神園芸」の神業に称賛 高校野球の決勝戦を影で支えた整備
前夜から午前10時頃まで雨が降り続け、雨天順延も危ぶまれていた
スポニチアネックス
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金子銀佑に今後も期待 清宮幸太郎の裏で光った「守備の達人」
金子はスタメン唯一の2年生で、「小さい頃から守備が好きだった」と話す
スポニチアネックス
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甲子園決勝、仙台育英vs東海大相模が13時開始 45年ぶりか東北勢初か
東海大相模は70年以来、45年ぶり2度目の優勝を目指す
デイリースポーツ
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清宮幸太郎の今後 甲子園敗戦の悔しさをバネにできるか
清原和博氏は高校時代に完璧に抑えられた後、夜中までバットを振り続けた
スポニチアネックス
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清宮幸太郎を擁する早稲田実業と仙台育英の準決勝 視聴率は15.4％
早実の全5試合とも、15％を超える高視聴率をマークしていたという
スポニチアネックス
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清宮幸太郎に早稲田実業のキャプテンが贈った言葉
「ホームランも打って、高校野球史に残るバッターになってほしい」と贈った
NEWSポストセブン