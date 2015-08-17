『ロッテのお家騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ソウル中央地裁は22日、95歳創業者の重光武雄被告に懲役4年の判決を下した
読売新聞オンライン
宏之氏は、弟である昭夫氏が家族を巻き込んだと考えているという
プレジデントオンライン
会見に臨んだ在日2世の兄弟に、「韓国語が話せないのか」と指摘した世論
NEWSポストセブン
企業の買収で生じた損失を別の系列会社に肩代わりさせた疑いが持たれている
日テレNEWS NNN
次男の昭夫氏が「連勝」した形だが、宏之氏には想定の範囲内だったと関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
長男の重光宏之氏は12日、臨時株主総会の開催を求める考えを明らかにした
創業者の重光武雄名誉会長が、インターネットに怒りの肉声を公開した
ロッテのお家騒動で8月11日、在日一世で会長の重光昭夫氏が会見を開いた
重光昭夫オーナー代行は8月のお家騒動で、ロッテグループの全権を握った
長男の前副会長が日本語でインタビューに応じたことが、波紋を呼んだそう
週プレNEWS
創業者の重光武雄氏の「別宅夫人」として知られる「3番目の妻」らのこと
女性自身