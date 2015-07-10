岩手の中2自殺

岩手県矢巾町の中学2年の男子生徒が、いじめを苦に自殺したと見られる問題。

2015年8月6日

2015年7月29日

2015年7月28日

2015年7月27日

2015年7月25日

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2015年7月10日