岩手の中2自殺
岩手県矢巾町の中学2年の男子生徒が、いじめを苦に自殺したと見られる問題。
2015年8月6日
2015年7月29日
2015年7月28日
2015年7月27日
-
中学2年生が自殺した学校でいじめと疑われる7件が認定されず
学校の報告書では、いじめの疑いがある13件のうち7件が認められなかった
読売新聞オンライン
-
岩手県の中学2年生いじめ自殺 加害者の生徒4人を父が告訴
26日、父親が加害者の生徒4人を「暴行」や「強要」などの疑いで告訴した
日テレNEWS NNN
2015年7月25日
2015年7月18日
2015年7月14日
-
岩手の中学2年生自殺 いじめの直接的な加害者への批判はなぜない？
直接的な加害者には批判の声がないことに違和感を覚えると筆者
All About
-
岩手県の中学2年生自殺 同学年の女子生徒もいじめ被害か
同学年の女子生徒も14年5月頃から、いじめ被害を学校に訴えていたという
読売新聞オンライン
2015年7月13日
-
中学2年生自殺で校長が父親に謝罪 前日に「休む」との連絡も明らかに
同町教育委員会は13日、生徒が亡くなる前日に連絡があったと明かした
日テレNEWS NNN
-
岩手の中2自殺 学校全体の対応のずさんさが次々に明るみに
担任教師だけでなく、学校の対応のずさんさが次第に明らかになってきた
J-CASTニュース
-
加藤浩次が中学2年生自殺で学校に怒り いじめ証言の同級生に注意
自殺した男子のいじめ被害を証言した生徒に、学校は連日注意したという
トピックニュース
-
杉村太蔵 自殺した中学2年生を非難「自ら命を絶つことは許されない」
「自ら命を絶つことは許されることではないと思います」と杉村
トピックニュース