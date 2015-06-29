大西英男
『大西英男』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年5月31日
2017年5月28日
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松本人志 大西英男議員のがん患者への謝罪に苦言「あれがいらんねん」
問題となった発言を謝罪したが、釈明するのみで撤回はしていない
トピックニュース
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大西英男議員が江戸川区での都議選応援を自粛 通行人もあ然
「失言を気にしている様子で『申し訳ない』と言っていた」と地元の自民区議
スポニチアネックス
2017年5月25日
2017年5月23日
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自民党・大西英男議員 ガン失言で自民党都連・副会長を辞任
「党にマイナスになると申し訳ない」として自民党都連の副会長を辞任した
日テレNEWS NNN
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大西英男議員の「がん患者働かなくていい」発言 カルーセル麻紀が激怒
「70のいい歳こいて、言っちゃいけないことの区別がつかないのか」と激怒
トピックニュース
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小倉智昭 大西英男議員の失言謝罪に疑問呈す「どういうことなんだろうね」
がん患者への「働かなくていい」発言に対し釈明はしたが撤回はしない大西氏
スポーツ報知
2017年5月22日
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小池都知事が大西英男議員のがん患者めぐる発言に「都連らしい」
小池都知事は22日、大西議員の発言について「都連らしい」と批判した
ライブドアニュース速報
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自民党の大西英男議員「がん患者は働かなければいい」発言を陳謝
大西議員は「患者らの気持ちを傷つけたことをおわびする」と陳謝した
日テレNEWS NNN
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坂上忍 大西英男議員の「がん患者は働くな」発言に怒り心頭
大西議員は「がん患者は働かなくていい」などとヤジを飛ばしていた
デイリースポーツ
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大西英男議員が会見「働かなければいい」やじの真意説明
従業員が受動禁煙をする可能性のある場所を想定して話したと会見で釈明
ABEMA TIMES
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乙武洋匡氏が大西英男議員のやじバッサリ 「傲慢な政治理念が露呈」
受動喫煙防止対策をめぐり大西氏は「（がん患者は）働かなくていい」と発言
トピックニュース
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小倉智昭 がん患者は「働かなくていい」とした大西英男議員の発言バッサリ
番組では「（がん患者は）働かなくていい」と発した大西氏のやじ問題を特集
スポーツ報知