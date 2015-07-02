東海道新幹線で焼身自殺

東京発新大阪行きの東海道新幹線のぞみ225号の車内で、乗客の男が油のような液体をかぶって火をつけ、男と乗客の女性の2人が死亡した事件。

2025年10月25日

2015年7月16日

2015年7月9日

2015年7月8日

2015年7月7日

2015年7月6日

2015年7月4日

2015年7月3日

2015年7月2日