東海道新幹線で焼身自殺
東京発新大阪行きの東海道新幹線のぞみ225号の車内で、乗客の男が油のような液体をかぶって火をつけ、男と乗客の女性の2人が死亡した事件。
2025年10月25日
2015年7月16日
2015年7月9日
2015年7月8日
2015年7月7日
2015年7月6日
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新幹線焼身自殺の男に人気の流しだった過去 「1曲は必ずサービス」
「彼は20代の頃は西荻窪周辺の飲み屋では人気の『流し』だった」と知人男性
NEWSポストセブン
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東海道・山陽新幹線 セキュリティ向上のため車内に防犯カメラを増設へ
セキュリティー向上のため、客室内やデッキ通路部にカメラを増設
乗りものニュース
2015年7月4日
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東海道新幹線の放火事件 自殺のため直前に1号車へ移動か
2号車から1号車に向かう容疑者がカメラに映っていたことが新たにわかった
日テレNEWS NNN
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東海道新幹線の焼身自殺 好きになった人の死など挫折の連続だった人生
男は30歳手前のとき、好きになった相手を亡くすといった経験もしていた
東スポWEB
2015年7月3日
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東海道新幹線での焼身自殺 膨らむリュックを背負った当日の映像
自宅から最寄り駅までの間を歩いている姿を防犯カメラの映像が捉えていた
日テレNEWS NNN
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東海道新幹線で焼身自殺した男 自宅のガラスを割るなど荒れた様子
男は半年前、酔っぱらって自宅のガラスを割るなど荒れた様子だったという
日刊ゲンダイDIGITAL
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東海道新幹線で焼身自殺した男、姉に電話で悩みを打ち明けていた
男は10日ほど前に、岩手に住む姉に電話で自殺をほのめかしていたという
読売新聞オンライン
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新幹線放火自殺と人気占い師の占いの合致点 東西の移動が悪い？
九星術では、15年から16年の2月3日まで東西の移動がよくないという
東スポWEB
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東海道新幹線で焼身自殺した男 リュックに約7Lのガソリンか
男は約7Lのガソリンをリュックに入れて新幹線に持ち込んだ疑いが強いという
日テレNEWS NNN
2015年7月2日
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ミヤネ屋で「新幹線の安全神話が崩壊」の文字 安全性の確保を議論
VTRで事件を解説し、「新幹線の安全神話が崩壊」とテロップで表示
トピックニュース
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東海道新幹線で焼身自殺した男 杉並区の区議に電話相談していた
男は杉並区の区議に「生活が大変」と、電話で相談していたことが分かった
読売新聞オンライン
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古舘伊知郎氏が新幹線放火の背景に「高齢化社会の孤独」を指摘
同氏は「70歳を超えた方々の犯罪の背景には孤立がある」と指摘
トピックニュース
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東海道新幹線で焼身自殺した男 静岡県掛川駅行きの切符を所持
男の乗車券が、「のぞみ」が停車しない掛川駅行きだったことが分かった
日テレNEWS NNN
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東海道新幹線で焼身自殺した男 半年前に騒動を起こしていた
焼身自殺した男は半年前、自宅の鍵が見つからず窓を割る騒ぎを起こしていた
日刊ゲンダイDIGITAL