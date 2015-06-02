神田うのが、長女のベビーシッターだった女性（60）に3000万円相当のブランド品や貴金属などを盗まれた事件。
犯人は嘘の経歴を話してきて、その巧みな話術に騙されたと番組で明かした
テレ東プラス
犯人逮捕の決め手となったのは、神田が雑誌で紹介したあるバッグだったそう
スポニチアネックス
4年間にわたって、時計やアクセサリーなど総額3000万円も盗まれた神田
スポーツ報知
ベビーシッターは2015年に保釈され、現在は家族と共に自宅で暮らしている
ママテナ
大沢ケイミが「子供に対して何もしてない。シッターに任せて」と噛み付いた
デイリースポーツ
東京地裁の実刑判決を破棄し、懲役2年4月、執行猶予4年を言い渡した
控訴審が18日に開かれ、懲役2年4月、執行猶予4年の判決が言い渡された
6日の公判では「息子が病気のため刑事施設に入ると看護できない」と弁明
女性自身
「神田うのさんじゃなければ、ひどいなって話になったと思う」と室井氏
トピックニュース
6日、控訴審で被告は毎月5万円を弁済するとして執行猶予付きの判決を求めた
日テレNEWS NNN
「色々ありまして、、、海外旅行もキャンセル致しましたし」とつづっている
ネットを中心にうのが4人のベビーシッターを雇っていたことが批判された
NEWSポストセブン
「元シッターは給料が『安すぎる』と不満を募らせていたそうだ」と関係者
盗りたいと思わせないようにすることも優しさなど、厳しい意見が相次いだ
J-CASTニュース
神田の事件について「ベビーシッターの見る目が無かったのでは？」と岡村
神田の母親が容疑者にお金を貸していたと関係者は明かした
東スポWEB
3日の番組で、心労から白髪が数百本生えてしまったことを告白した
娘はシッターのカバンを勝手に開けたことで来なくなったと考えているという
オリコンニュース
立場を悪用し、時価にして1千万円以上もの金品を盗んでいたという
うのは「もう誰も信じられない…」と人間不信になっているという