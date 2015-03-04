ドローン少年「ノエル」
「ノエル」と名乗り動画を配信していた横浜市の少年。善光寺でドローンを墜落させたり、川崎中1殺害事件でネット中継をしたりしていた。2015年5月、三社祭でドローンを飛ばすとネットに投稿したとして逮捕された。
2015年7月7日
2015年7月2日
2015年6月11日
2015年6月10日
2015年6月4日
2015年5月27日
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自称「らると」がドローン少年宅に押し掛ける 警察から厳重注意
「らると」と称する男は、不法侵入罪により警察署に連れて行かれたという
J-CASTニュース
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逮捕のドローン少年 名門私立中を退学の理由は「貢がせたから」か
ネット上で性別を偽り、ある男性からプリペードカードを貢がせていたという
女性自身
2015年5月25日
2015年5月24日
2015年5月22日
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ドローン少年高額支援者を「超越者」と呼ぶ 資金援助は共犯になるか
少年は高額の支援者を「超越者」と呼び、限定の動画を見せるなどしていた
J-CASTニュース
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ドローン少年の信者名乗る男性「25万円を支援」と警察署で語る
少年が複数の人物から支援を受けていたとみられることが分かった
日テレNEWS NNN
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古舘伊知郎氏がドローンの法整備に持論 なおも災害輸送を支持
ドローンの飛行にはルールが必要との声に、偏ってはいけないと古館氏
トピックニュース
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ドローン少年「ノエル」のパトロンに批判 煽った責任は重いとも
少年の活動資金を提供したパトロンのような存在に批判が集まっているという
ガジェット通信
2015年5月21日
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宮根誠司氏 逮捕されたドローン少年にマジギレ「大問題ですよ」
宮根氏は「こんなことやってること自体がもうね！」と声を荒らげたという
トピックニュース
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ドローン飛ばすと動画配信サイトで予告…活動資金はポイントから？
動画サイトに投稿を繰り返し、得られるポイントを活動資金にしていたという
日テレNEWS NNN