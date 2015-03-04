ドローン少年「ノエル」

「ノエル」と名乗り動画を配信していた横浜市の少年。善光寺でドローンを墜落させたり、川崎中1殺害事件でネット中継をしたりしていた。2015年5月、三社祭でドローンを飛ばすとネットに投稿したとして逮捕された。