ドローン少年「ノエル」

「ノエル」と名乗り動画を配信していた横浜市の少年。善光寺でドローンを墜落させたり、川崎中1殺害事件でネット中継をしたりしていた。2015年5月、三社祭でドローンを飛ばすとネットに投稿したとして逮捕された。

2015年7月7日

2015年7月2日

2015年6月11日

2015年6月10日

2015年6月4日

2015年5月27日

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2015年3月4日