武井咲とTAKAHIROの結婚
2017年9月1日、武井咲とEXILEのTAKAHIROが入籍したことを発表した。武井が妊娠3カ月であることも分かった。
2018年3月13日
2018年3月12日
2017年12月25日
2017年12月21日
2017年10月24日
2017年10月13日
2017年10月8日
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武井咲の妊娠でドラマの演出を変更か ディーン・フジオカが怒り？
様々なものを検討し、納得した上で、満を持しての主演だと芸能プロ関係者
東スポWEB
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武井咲が結婚と妊娠発表後、初めての公の場 指輪なくても幸せな表情
EXILE・TAKAHIROとの結婚と妊娠を発表して以来、初めて公の場
デイリースポーツ
2017年9月20日
2017年9月18日
2017年9月14日
2017年9月8日
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お酒メーカーは「泥酔禁止」 タレントCM契約の「鉄の掟」が明らかに
CM契約に詳しい弁護士によると、お酒メーカーの場合は「泥酔禁止」
Techinsight
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TAKAHIROと結婚＆妊娠発表の武井咲 ドラマでの全力疾走に心配の声も
7日の「黒革の手帖」で、武井が全力で逃げるシーンが放送された
デイリースポーツ
2017年9月7日
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武井咲の「違約金10億円報道」にERAが声明「事実に即した報道を」
7日、日本エンターテイナーライツ協会は声明文を発表し、報道を否定した
マイナビニュース
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武井咲の事務所が仕事を入れて「恋愛封じ」逆効果だった？
恋愛する時間を与えまいと、事務所は武井にどんどん仕事を入れたという
週刊女性PRIME
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武井咲の結婚・妊娠に米倉涼子が絶句？「黒革の手帖」で過去に主演
迫力ある演技から評判になっている大切な作品の放送中に妊娠が分かった武井
NEWSポストセブン