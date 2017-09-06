武井咲とTAKAHIROの結婚

2017年9月1日、武井咲とEXILEのTAKAHIROが入籍したことを発表した。武井が妊娠3カ月であることも分かった。

2018年3月13日

2018年3月12日

2017年12月25日

2017年12月21日

2017年10月24日

2017年10月13日

2017年10月8日

2017年9月20日

2017年9月18日

2017年9月14日

2017年9月8日

2017年9月7日

2017年9月6日