ネパールでM7.8の地震
『ネパールでM7.8の地震』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年6月20日
2016年4月24日
2015年6月13日
2015年5月28日
2015年5月18日
2015年5月15日
2015年5月9日
-
ネパール地震から2週間 焦点は生存者の捜索活動から被災者の生活支援
被災した山間部や地方の村には政府などの支援がいまだに届いていない状況
読売新聞オンライン
-
クリスティアーノ・ロナウド、ネパール地震の被災者支援に9億円寄付
SNS上でロナウドは、「セーブ・ザ・チルドレン」への寄付を求めている
SOCCER KING
-
地球外生命体を探索するレーダー ネパール地震で瓦礫に埋もれた男性救う
かすかな心臓の鼓動や呼吸を感知して瓦礫に埋もれた男性4人の命を救った
ギズモード・ジャパン
2015年5月8日
2015年5月7日
2015年5月6日
2015年5月5日
2015年5月4日
2015年5月1日
2015年4月30日
-
古舘伊知郎氏がネパール大地震の救援に提案「ドローンで物資を」
ドローンをできるだけ大量に用意し、上から物資を供給するべきだと主張した
トピックニュース
-
キム・ヨナがネパール地震で被災した児童に1200万円を寄付
ユニセフを通じて飲料水の提供や衛生管理などに使われる見通し
Record China
-
ネパール地震 厳しい避難生活に子ども達が疲弊「せめてテントを」
昼夜の寒暖差で体力が奪われ、医療は追いつかずに水や食料も行き渡らない
読売新聞オンライン
-
ネパール地震で死者5500人超え…政府の対応に市民から抗議も
被災者たちは「テントや食糧が不足している」などと訴えている
日テレNEWS NNN