千葉の18歳女性生き埋め事件

千葉県船橋市の18歳女性が監禁され、同県芝山町の畑から遺体で見つかった事件。

2017年2月23日

2017年2月3日

2016年11月11日

2015年5月13日

2015年5月6日

2015年5月2日

2015年5月1日

2015年4月29日

2015年4月28日

2015年4月27日