千葉の18歳女性生き埋め事件
千葉県船橋市の18歳女性が監禁され、同県芝山町の畑から遺体で見つかった事件。
2017年2月23日
2017年2月3日
2016年11月11日
2015年5月13日
2015年5月6日
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千葉県の女性監禁事件 逮捕された男の供述通り川から携帯見つかる
警察は6日、川の中から女性のものとみられる携帯電話を発見した
日テレNEWS NNN
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千葉女性殺害 逮捕された男らの供述に基づき携帯電話を捜索
警察は逮捕した男らの供述に基づき6日、女性の携帯電話を捜索している
日テレNEWS NNN
2015年5月2日
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千葉県の遺体遺棄 逮捕の少女が「ホストの男性とられると思った」と供述
逮捕された少女が「ホストの男性をとられると思った」と供述したと分かった
日テレNEWS NNN
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千葉県の18歳監禁事件 逮捕された少女「生き埋め場所に自分もいた」
逮捕された18歳の少女が、「生き埋めにした場所に自分もいた」と供述した
日テレNEWS NNN
2015年5月1日
2015年4月29日
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船橋の18歳女性遺体 逮捕された少女「埋めるのには関わっていない」
逮捕された少女は「埋めるのには関わっていない」と供述しているという
日テレNEWS NNN
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船橋の18歳女性監禁 容疑者グループ4人のあやふやすぎる供述
逮捕された4人は、殺人容疑についての供述にあいまいな部分が多いという
東スポWEB
2015年4月28日
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千葉の18歳女性遺体 男が逮捕された少女に「頼まれた」と供述
逮捕された男が、別の少女に「殺してもいいと言われた」などと供述
日テレNEWS NNN
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船橋の18歳女性遺体は生き埋めか 逮捕された幼なじみの素顔
逮捕された少女は被害者と小学校・高校が同じで仲がいい時期もあったという
日刊ゲンダイDIGITAL
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千葉の18歳女性 ツイッターでホストに傾倒する様子を綴っていた
Twitterへの投稿内容から、女性がホストに入れ込んでいたとみられている
日刊ゲンダイDIGITAL
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船橋18歳女性は生き埋めの可能性も 不良グループの競争意識の現れ？
専門家は生き埋めについて、自分たちの残忍性を対外的に誇示する狙いと指摘
東スポWEB
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船橋の18歳女性 生き埋めにされて窒息死した可能性
女性が生き埋めにされて窒息死した可能性があることが分かった
日テレNEWS NNN
2015年4月27日
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千葉の18歳少女殺人 ホスト遊びにはまり金銭的に追い詰められていた?
少女はホストにはまっており、金銭的に追い詰められていたのだろうかと筆者
J-CASTニュース
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船橋の女性監禁事件 逮捕された少女「連絡無視され」不満か
逮捕された少女が、女性に連絡しても返事がないと不満を漏らしていた
日テレNEWS NNN
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千葉の18歳女性は埋める前に暴行されていた？容疑者が供述
20歳の容疑者が女性を埋める前に暴行を加えたと供述していることが判明した
読売新聞オンライン
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船橋市の18歳女性殺害 逮捕の少女が携帯電話を川に捨てたと話す
逮捕された少女が、女性の携帯電話を川に捨てたと友人らに話していた
日テレNEWS NNN