日村勇紀と神田愛花が結婚
『日村勇紀と神田愛花が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年4月13日
2018年4月7日
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日村勇紀の結婚、石橋貴明が生電話で祝福「ただただうれしい！」
番組放送中、石橋貴明は生電話で「ただただうれしい！」とコメント
女性自身
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設楽統が日村勇紀の結婚を祝福 神田愛花に「日村をよろしく」
2人を見守っていた設楽統も「おめでとう！！良かったね」とコメント
オリコンニュース
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バナナマン日村勇紀が神田愛花と結婚発表 コメント全文
日村は「二人で笑い合いながら生きていけたらと思ってます！」とコメント
オリコンニュース
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バナナマン日村勇紀が神田愛花との結婚を報告 設楽統も祝福
この日、日にちが開けてすぐに区役所へ婚姻届を提出したという
日刊スポーツ
2017年12月12日
2017年11月15日
2017年8月29日
2017年8月26日
2017年3月25日
2017年1月6日
2015年8月12日
2015年7月26日
2015年7月23日
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神田愛花アナが日村勇紀との半同棲解消報道を否定 TVでの暴露話を反省も
23日のイベントで神田アナは、「全然事実と違う話でびっくり」と完全否定
スポニチアネックス
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神田愛花アナとバナナマン日村勇紀の関係が一転か 破局へ向かっている？
神田アナの言動がきっかけで、双方の母親同士のバトルが勃発している
東スポWEB