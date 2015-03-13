ハリルホジッチ氏の代表監督就任
ハリルホジッチ氏が、サッカー日本代表の新監督に就任した。
2017年8月9日
2016年10月5日
2015年3月27日
2015年3月24日
2015年3月21日
2015年3月20日
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ハリルホジッチ監督の戦術をアルジェリア代表のサッカーから大胆予測
W位のグループリーグ3試合から分析すると走るサッカーになる可能性が高い
livedoorスポーツ
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ハリルホジッチ新監督が抱える3つの不安材料 信念貫くスタイルに問題?
自らの意見や信念を貫くスタイルで、批判の的になりやすい
Sportiva
2015年3月19日
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ハリルホジッチ監督の会見に記者から拍手 早速記者の心をつかむ
報道陣の質問にも言葉を尽くして答え、会見の時間は伸びていった
livedoorスポーツ
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ハリルホジッチ監督に専用のオフィスが用意 毎日協会内で仕事へ
19日の代表発表会見で、監督室がほしいと要求したことを明かした
SOCCER KING
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ハリル監督「最後の視察」で大きな収穫 FW陣が結果を出し満足顔
川崎の大久保、名古屋の永井、川又らFW陣が軒並み結果を残した
スポニチアネックス
2015年3月18日
2015年3月17日
2015年3月16日
2015年3月15日
2015年3月14日
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ハリルホジッチ氏が日本代表で苦労必至の訳を平野史氏が解説
一人で相手選手を何人も抜き去ってゴールを決められるFWがいないと平野史氏
日刊ゲンダイDIGITAL
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ハリルホジッチ新監督の壮絶な人生 ボスニア紛争で負傷&資産を消失
ボスニア紛争では銃撃戦を止めに入ろうとして、下腹部を銃撃されて負傷した
東スポWEB
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ハリルホジッチ新監督の通訳は樋渡群氏 パリSGでU−12監督の経験も
樋渡氏は福島のJFAアカデミーなどで育成年代を指導している
スポニチアネックス
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ハリルホジッチ監督、香川真司の再生に自信? 「選手の何人かは…」
「勇気づけること、喜びを見つけてあげることが必要だ」とコメント
スポニチアネックス