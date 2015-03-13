ハリルホジッチ氏の代表監督就任

ハリルホジッチ氏が、サッカー日本代表の新監督に就任した。

2017年8月9日

2016年10月5日

2015年3月27日

2015年3月24日

2015年3月21日

2015年3月20日

2015年3月19日

2015年3月18日

2015年3月17日

2015年3月16日

2015年3月15日

2015年3月14日

2015年3月13日