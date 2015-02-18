スキマスイッチ炎上
スキマスイッチがライブ中に発言したとされる内容をめぐり、公式ツイッターに批判が殺到する騒ぎが起きた。
2015年2月25日
2015年2月24日
2015年2月20日
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スキマスイッチのMC炎上騒動 謝罪文掲載も2人の名前なく更なる批判
ネット上では2人が直接説明すべきとの声が出て、逆風が止まない状況だ
J-CASTニュース
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スキマスイッチ炎上 事務所側がお店に謝罪するも出入り禁止に
店側は興業会社に抗議するとともに、今後のアーティストの利用を断った
ガジェット通信
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スキマスイッチの発言が炎上 過去にも本田圭佑に関する失言が
本田圭佑のミラン入団特集の専門チャンネルでも失言をしたと関係者は証言
東スポWEB
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スキマスイッチのライブMCが炎上した問題 所属事務所が公式サイトで謝罪
公式サイトに20日、「ライブMCに関しての御報告」との文書を掲載し謝罪した
ナリナリドットコム
2015年2月19日
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トータルテンボス大村朋宏 スキマスイッチ常田真太郎から謝罪受ける
19日、スキマスイッチの常田真太郎から電話で謝罪を受けたことを明かした
日刊スポーツ
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スキマスイッチ炎上で風評被害のトータルテンボス「ネタにできるな笑」
なぜかお笑いコンビのトータルテンボスが風評被害を受けている
ガジェット通信