スキマスイッチ炎上

スキマスイッチがライブ中に発言したとされる内容をめぐり、公式ツイッターに批判が殺到する騒ぎが起きた。

2015年2月25日

2015年2月24日

2015年2月20日

2015年2月19日

2015年2月18日