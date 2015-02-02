白鵬の審判批判
大相撲初場所で歴代最多33回目の優勝を成し遂げた横綱・白鵬が、優勝を決めた稀勢の里戦で同体取り直しとした日本相撲協会の審判部を批判した。
2015年3月25日
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白鵬 審判批判についてようやく口開く…背景にイメージ悪化への懸念?
背景には、これ以上イメージを悪化させたくない思惑が見え隠れすると筆者
東スポWEB
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宮根誠司氏が白鵬バッシングに苦言「国籍とかって言うこと自体…」
特例を作り、白鵬は国籍を変えずに親方になるべきと宮根氏は力説した
トピックニュース
2015年3月22日
2015年3月16日
2015年3月15日
2015年3月11日
2015年3月7日
2015年3月4日
2015年2月25日
2015年2月23日
2015年2月11日
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白鵬がイベントに登場も騒動には触れず 付き人のガードで報道陣を拒否
支度部屋では報道陣の取材を拒否し、帰り際も付き人にガードされ車に乗った
東スポWEB
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白鵬をめぐる批判的な報道で懸念される「朝青龍化」 今後に暗雲か
これまでにも横綱の品格を度々問われ、擁護する人はめっきり減っている
J-CASTニュース
2015年2月10日
2015年2月8日
2015年2月6日
2015年2月5日
2015年2月3日
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白鵬の審判部批判発言の裏にある相撲協会の腐敗
臭いものにフタをし、うやむやのうちにやり過ごそうとしていると筆者は語る
日刊ゲンダイDIGITAL
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旭天鵬が審判部を批判した白鵬を擁護 「飲み過ぎたんだと思う」
打ち上げパ―ティーで、飲み過ぎたのだと思うと白鵬をかばった
スポーツ報知
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白鵬が日本人からの差別を感じている? 負けると観客が万歳三唱
2013年の九州場所では、白鵬が稀勢の里に負けた際にファンが万歳三唱した
NEWSポストセブン