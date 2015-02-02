白鵬の審判批判

大相撲初場所で歴代最多33回目の優勝を成し遂げた横綱・白鵬が、優勝を決めた稀勢の里戦で同体取り直しとした日本相撲協会の審判部を批判した。

2015年3月25日

2015年3月22日

2015年3月16日

2015年3月15日

2015年3月11日

2015年3月7日

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2015年2月25日

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