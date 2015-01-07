『浅田舞とDEppaに破局報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
息子には最近会ってなかったといい、「何が何だかわりません」と語った
女性自身
「暗い話になっちゃうんですけど（今は）フリーなんです」と涙を浮かべ告白
スポーツ報知
進展しない結婚話に、「一人の女性としては寂しい」とコメント
デイリースポーツ
舞は真央への質問にも「私も真央もメイズの中です」と宣伝も絡めてコメント
東スポWEB
「もったいない」「大富豪でも落とせる」などやっかみ混じりの意見が相次ぐ
日刊ゲンダイDIGITAL
交際中の彼氏との同棲を問われ、「書かれちゃうから」と含みを持たせた
日刊スポーツ
現在の恋愛について満面の笑みを浮かべ「多分順調です」とコメント
モデルプレス
記者の取材にマネージャーが制止するなか、「うらやましい」とコメント
訪れた神社は埼玉県の三峯神社で、縁結びのご利益でも知られる
NEWSポストセブン
浅田は喋ったことがすぐニュースになるのは、同番組から始まったと恨み節
マイナビニュース
結婚の予定を聞かれ「あったらすぐに報告したいくらいなんです」とコメント