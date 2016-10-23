『カープ女子』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
祖母・草田カズヱさんの被爆後のソフトボール部創設の体験を題材に
読売新聞オンライン
Smart FLASH
選考委員の室井滋が、「お笑い系」のノミネートがゼロだった背景を分析
スポニチアネックス
フルカウント
一軍と二軍のキャンプ地が分離した影響で、見学者が例年より少なかったそう
デイリー新潮
暗黒時代と称される低迷期にあえいだカープと、自身を重ね合わせたという
スポーツ報知
カープが強くなるほど見逃せない試合が増え、借金が重なっていくという
文春オンライン
選手同士が和気あいあいとし、じゃれあう仕草に心をときめかせている
ABEMA TIMES
2016年のリーグ優勝時、新聞各社の優勝紙面を使ったビキニ
阪神ファンの定位置である甲子園のライトスタンドで「カープ女子」が応援
NEWSポストセブン
ピンク色のユニフォームはあるが、無料配布アイテムではない
「ほら〜今日紗里が応援したからやっぱ巨人勝ったらしいじゃん」と投稿
中日ファンの井戸田は「カープ女子」を公言している浅田に激怒
杉原が加藤の「にわかファン」疑惑を追及するなど、火花を散らした
マイナビニュース