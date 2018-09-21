『iPhone 8 / iPhone 8 Plus』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
livedoor
Engadget 日本版
専門フリマ運営元によると、中古売買価格は2万6000円台で推移しているそう
現代ビジネス
8とは違い、予備電力機能付きエクスプレスカードを搭載している点を評価
BCN＋R
3Gケータイを利用中の機種変更ユーザー向けに、64GBモデルを8420円で販売
BUZZAP！
3月に入ってから、店頭では「終了した」と告げられるようになったという
この製品でアップルが狙うのはインドと中国の市場であるとの指摘も
「国内の家電量販店の店頭で一番売れたスマホ」の記録を5年ぶりに更新した
1位はSoftBankで販売中のiPhone 8 64GBで、2位はauで販売中の同モデル
AppleのiPhone 8とiPhone XRがトップ3を始め、ランキング上位を独占
暫定1位はAppleの「iPhone 8」で、スマホ全体の約4分の1を占めた
XRの増産を中止するよう、Appleが組み立てメーカーに要請したという
著名アナリストは最終売上が「8」「8 Plus」を上回ると予測した
Appleが新型機種を発表したが、1位はいまだに「iPhone8 64GB」
iPhone XS Maxは本体サイズはほぼ同じだが、ディスプレイは1インチも大きい
ギズモード・ジャパン