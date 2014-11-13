中国漁船サンゴ密漁問題
小笠原諸島と伊豆諸島周辺の日本の領海と排他的経済水域で、中国漁船によりサンゴが大規模に密漁された問題。
2018年8月22日
2015年10月18日
2015年3月25日
2015年1月16日
2014年12月23日
2014年12月19日
2014年12月16日
2014年12月12日
2014年11月28日
2014年11月27日
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中国のサンゴ密漁船がゼロに 小笠原諸島周辺で海上保安庁の警戒続く
漁船が再び戻る可能性もあるみて、海保は引き続き警戒を続ける
日テレNEWS NNN
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サンゴ密漁で小笠原海底が砂漠化「政府がもっと早く動いてくれれば…」
NHKが撮影した海底の映像ではサンゴの姿が見つからず、砂漠のような惨状に
J-CASTニュース
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小笠原諸島周辺の密漁船が半減…海上保安庁「ゼロになるまで…」
24日の8隻から半減し、「ゼロになるまで取り締まりを続ける」としている
読売新聞オンライン
2014年11月26日
2014年11月24日
2014年11月23日
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違法操業の中国人漁船の船長を逮捕 領海内での逮捕は3人目
海保の巡視船が約5時間半追跡し、嫁島の東約80キロの洋上で現行犯逮捕
読売新聞オンライン
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中国によるサンゴ密漁船の数が先月比で7分の1に減少
22日現在、小笠原諸島周辺では漁船33隻が確認されたが、先月の1／7に減少
日テレNEWS NNN