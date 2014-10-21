小渕優子氏と松島みどり氏の辞任

小渕優子経済産業相（40）は、自身の関連政治団体による不明朗な会計問題の責任を取り、辞表を提出した。また、選挙区内で「うちわ」を配布していた松島みどり法相（58）も辞任する意向を固めた。