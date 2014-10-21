小渕優子氏と松島みどり氏の辞任
小渕優子経済産業相（40）は、自身の関連政治団体による不明朗な会計問題の責任を取り、辞表を提出した。また、選挙区内で「うちわ」を配布していた松島みどり法相（58）も辞任する意向を固めた。
2014年12月3日
2014年11月7日
2014年11月5日
2014年11月3日
2014年11月1日
2014年10月30日
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安倍首相が野党側からの質問に「解散は全く考えていない」
解散を考えるべきではとの声に安倍首相は「解散は全く考えていない」と言及
日テレNEWS NNN
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小渕優子氏の後援会事務所を家宅捜索 「おわび申し上げます」
小渕氏の事務所は「おわび申し上げます」とのコメントを発表
日テレNEWS NNN
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小渕優子前経産相の元秘書の自宅に家宅捜索 特捜部
小渕氏の政治資金問題を巡り、政治団体の収支報告書を元秘書が作成していた
日テレNEWS NNN
2014年10月29日
2014年10月28日
2014年10月24日
2014年10月23日
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宮沢経産相 秘書によるSMバー騒動に「私も怒り心頭」
23日、宮沢氏が「私自身も、本当に怒り心頭という気持ちであります」と発言
日テレNEWS NNN
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宮沢経産相団体がSMバーに政治活動費 野党側「有り得ない」
民主党の枝野幹事長は「あ然といたしました」などと呆れ返っている
日テレNEWS NNN
2014年10月22日
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太田光が小渕優子・松島みどり両氏の閣僚辞任へ違和感語る
「俺はね、内部の…自民党内部の、なんかそういう。なんか変な感じ」と太田
トピックニュース
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松島みどり元法務大臣の「うちわ」、ヤフオクで超高値がつく
トップページから「松島みどり」で検索すると、話題のうちわがずらりと並ぶ
BUZZAP！
2014年10月21日
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「うちわ」蓮舫氏も配ってた? 松島みどり氏辞任も残る疑問
「私もビラを配ってるとの指摘だが、公選法上の寄付に抵触しない」と蓮舫氏
J-CASTニュース
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伊集院光が松島みどり氏の「うちわ問題」にツッコミ「バカバカしい」
「あのやりとり自体はすごいバカバカしいなって思う」と伊集院
トピックニュース
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田母神俊雄氏、小渕優子氏と松島みどり氏の辞任騒動で野党に苦言
辞任を騒ぎ立てる野党について「難癖みたいなもの」と厳しくコメントした
トピックニュース
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三原じゅん子議員、次は自分が「叩かれる」 週刊誌の取材明かす
三原議員は「週刊誌に叩かれるようであります」と、週刊誌の取材を明かした
デイリースポーツ
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松島みどり氏、辞任会見で見せた「笑顔」のワケは
自らの辞任を「再生可能な失敗だと思っている」と発言
スポーツ報知