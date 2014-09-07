キリンチャレンジ杯ベネズエラ戦
『キリンチャレンジ杯ベネズエラ戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年11月19日
2014年9月11日
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中村俊輔がベネズエラ戦お忍び観戦 Jリーグ組の活躍を歓迎
「Jリーグの選手が決めてくれたのはよかった」と武藤らのゴールを評価
東スポWEB
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代表初得点を決めたFW武藤嘉紀 覚醒の裏に「4人の存在」
覚醒の裏には本田圭佑や慶大サッカー部の須田監督などの存在があった
東スポWEB
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サッカー指導者がアギーレジャパンに提言「『本田外し』の決断に期待」
本田が代表にいる限り、若手は遠慮し持てる力を発揮できないと話した
日刊ゲンダイDIGITAL
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韓国ネット アギーレJは部活並み
「レベルが学校の部活動並み」「アジアカップは絶望的ですね」
Record China
2014年9月10日
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川島永嗣がベネズエラ戦でのミスを自省「自分に対して本当に残念な気持ちです」
「若い選手の頑張りを自分のせいで結果に変えることができなかった」と川島
デイリースポーツ
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前園真聖氏がアギーレジャパンのベネズエラ戦に辛らつ評価「合格点には至らない」
ビルドアップにミスが多く、パスの受け方に改善の余地が多いと指摘
ZONO'S EYE
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本田圭佑 アギーレJ主将に前向き姿勢「今までと違う形で引っ張れるかな」
主将を務めた本田圭佑が、主将継続に前向きな姿勢を示した
スポニチアネックス
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中山雅史氏 アギーレJベネズエラ戦に対しコメント「そんなに良くなかった」
「良かったか良くなかったかと言われれば、そんなには良くなかった」と中山
Sports Watch
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武藤嘉紀 アギーレJ体制初のゴールにコメント「時が止まったって感じでした」
ゴールの瞬間について「『時が止まった』って感じでした」とコメント
SOCCER KING
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本田圭佑がベネズエラ戦での武藤嘉紀&柴崎岳の初ゴールに「僕はまだまだ彼らを意識していない」
代表初招集となった武藤嘉紀が初ゴール、柴崎岳も日本代表初得点を決めた
SOCCER KING
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ベネズエラ戦で引き分けた日本代表にセルジオ越後氏が苦言「悪癖が出た」
守備における決定的なミス、プレッシャーがかかるとボールを回せない、など
セルジオ越後コラム
2014年9月9日
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川島ミスで失点…正GK争い激化へ
日本は後半途中まで2-1でリードするも、GK川島のミスで同点に追いつかれた
livedoorスポーツ
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水本裕貴が初出場で痛恨のPKを献上 ベネズエラに同点のゴールを許す
後半13分、中盤でパスミスを奪われ、必死に追いかけたが痛恨のPKを献上した
スポーツ報知
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ベネズエラ代表指揮官 本田圭佑らの名を挙げ警戒姿勢示す
「両監督にとって重要な試合になる」と力を込めた
デイリースポーツ
2014年9月8日
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アギーレ監督がベネズエラ戦に向けてメンバー5人入れ替えを明言「全員を見たい」
アギーレ監督は、5人の選手を入れ替えることを明言
デイリースポーツ
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アギーレ監督 長友と本田にベネズエラ戦に向けた練習合宿で激怒
本田のCKの際にアギーレ監督は激怒、長友が反論しようとすると怒りは沸点に
スポニチアネックス
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アギーレ監督帽子叩きつけ激高? まるで上島竜平の「くるりんぱ」のような動き
CKの際に柴崎が細貝へとパスすると、アギーレ監督は帽子を叩きつけて激高
デイリースポーツ