キリンチャレンジ杯ウルグアイ戦
『キリンチャレンジ杯ウルグアイ戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年10月18日
2018年10月17日
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東口順昭が短かったパスに言及「そんなにリスクはなかった」
吉田麻也への短いパスが相手選手に奪われそうになった場面について言及した
サッカーダイジェストWeb
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中島翔哉の活躍にポルトガル紙が感嘆「コアテスを返り討ち」と特集
ウルグアイ代表DFコアテスを返り討ちにしたとポルトガル紙が特集した
FOOTBALL ZONE
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前園真聖氏がウルグアイ戦を分析「よかったのは3失点したこと」
「一番よかったのは、4−0で勝つのではなく、4−3だったこと」だとコメント
ZONO'S EYE
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長友佑都が若手躍動で嬉しい悲鳴「イケイケでついて行くのに必死」
長友佑都は試合後、「若手イケイケすぎてついて行くのに必死」とツイート
THE ANSWER
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ウルグアイ戦ベンチスタートの青山敏弘「岳との差を感じた」
ボランチで先発出場していた柴崎岳のプレーに衝撃を受けたという
livedoorスポーツ
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南野拓実がウルグアイ戦で代表初の2得点 海外メディアが続々絶賛
海外メディアは2得点を挙げたMFの南野拓実を続々と絶賛
THE ANSWER
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堂安律「家族が一番喜んでくれた」代表初ゴールから一夜明け笑顔
17日、「家族が一番喜んでくれたので、それがよかったです」と笑顔をみせた
スポーツ報知
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ウルグアイの地元紙が日本の攻撃陣を称賛 自国の代表には酷評
ウルグアイDF陣を翻弄し続けた日本の攻撃陣を、ウルグアイの地元紙は称賛
FOOTBALL ZONE
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ビッグセーブにも笑顔が少なかった東口順昭 厳しい表情で反省の言葉
ビッグセーブも見せたが、「修正する部分はたくさんあるかと」とコメント
livedoorスポーツ
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柴崎岳が新ビッグ3を高く評価「日本にあんまりいなかったタイプ」
ボランチの柴崎岳は中島翔哉、堂安律、南野拓実の勝負へ挑む姿勢を高く評価
サッカーダイジェストWeb
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セルジオ越後氏が南野拓実を評価「意欲ある選手が力見せた」
セルジオ越後氏は「特に意欲のある若い選手が力を見せたね」とコメントした
SOCCER KING
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三浦弦太が痛恨ミスを反省 堂安律のゴールで救われ「本当に感謝」
三浦弦太は自身のバックパスをカバーニにカットされた2失点目を反省
SOCCER KING
2018年10月16日
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日本代表に敗れたウルグアイ選手 ショックで取材に応じず
取材エリアで報道陣の呼びかけに応じる選手はほとんどいなかった
デイリースポーツ
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南野拓実「イメージ通り」の先制弾 中島翔哉にパス希望を事前に伝言
南野拓実は前半10分、中島翔哉からパスを受けると反転し、先制弾をマーク
FOOTBALL ZONE
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大迫勇也「まだW杯の悔しさ残ってる」強豪ウルグアイ撃破も慢心なし
ゴールを決めた大迫勇也は、「全員が良いプレーをした」と手応えを口にした
FOOTBALL ZONE
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日本戦に黒星を喫したウルグアイ代表 スピード感に母国メディアが驚愕
母国メディアは、日本が「スピードでアドバンテージを得ている」と速報
FOOTBALL ZONE