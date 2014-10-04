江角マキコのママ友いじめ&落書き騒動

江角マキコがブログでママ友イジメを告白したが、ママ友側の抗議文が女性誌に掲載された。さらに江角の元マネジャーが長嶋一茂宅に「バカ息子」などの落書きをしたと週刊誌が報じた。

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