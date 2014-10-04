江角マキコがブログでママ友イジメを告白したが、ママ友側の抗議文が女性誌に掲載された。さらに江角の元マネジャーが長嶋一茂宅に「バカ息子」などの落書きをしたと週刊誌が報じた。
江角さんは当時、自身のブログで「週刊誌でこの件を初めて知った」と釈明
日刊ゲンダイDIGITAL
長嶋一茂の自宅外壁への落書き「バカ息子」騒動後、仕事は激減したという
日刊スポーツ
仕事が減ったのではなく、自分からテレビに出ないと決めた無期限休養宣言
女性自身
母親同士の事件をVTRで紹介中、中居は一茂に「こんなVTRで…」と突然謝罪
トピックニュース
長女が転校したあとも、「反江角派」の攻撃は止まらなかったという
NEWSポストセブン
退職金をもらって宮崎の実家へ帰って以降、消息がわかっていないという
週刊女性PRIME
長嶋が関口宏の息子の知宏と登場し、バカ息子という共通点があると有吉
降板を回避できたのは、岡村隆史が各局に売り込んだからだと関係者は語る
ママ友いじめのブログで反論された他、長嶋一茂宅への落書き騒動もあった
「スクールの方針に注文をつけ、ママたちから反発された」と関係者
高級マンションレポートをする長嶋に浜田が「落書きするかと思った」と発言
一時は暴露本出版が噂されたが、最近は官能小説の出版がささやかれている
東スポWEB
犯人について、明石家さんまだと思っていたことなどを明らかにした
スポニチアネックス
騒動後に自ら局に出向いて事情を説明し、出演続行を頼み込んだと関係者
加藤浩次が「解決されたんですか」と問うと「落書きって誰でもやる」と回答
松本人志が騒動をイジると「言われると本当にうれしいです」とコメント
今後は低予算の映画や舞台へと路線変更するのでは、とささやかれている
発売から20年が経っているヘアヌード写真集の購入者が続出している
年齢もイメージもかぶるため、天海に仕事が集中するのではないかと噂される
友近が4日に明かしたもので、江角は楽屋に訪れて謝罪したという
デイリースポーツ