田中将大の右肘じん帯部分断裂

ヤンキース・田中将大が右肘じん帯の部分断裂と診断され、全治6週間の長期離脱を余儀なくされた。

2016年2月16日

2015年9月25日

2014年11月6日

2014年9月17日

2014年9月16日

2014年9月11日

2014年9月6日

2014年9月5日

2014年9月4日

2014年9月3日

2014年9月1日

2014年8月30日

2014年8月22日

2014年8月20日

2014年8月18日

2014年8月17日

2014年8月16日