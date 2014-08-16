田中将大の右肘じん帯部分断裂
ヤンキース・田中将大が右肘じん帯の部分断裂と診断され、全治6週間の長期離脱を余儀なくされた。
2016年2月16日
2015年9月25日
2014年11月6日
2014年9月17日
2014年9月16日
2014年9月11日
2014年9月6日
2014年9月5日
2014年9月4日
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田中将大は今季復帰にこだわっているため、今後は強行日程を避けられないという
患部「異常なし」との診断を受け、復帰に向けた「突貫工事」が強いられる
日刊ゲンダイDIGITAL
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田中将大が報道陣の前でキャッチボールを披露…今季中の復帰に支障はないという
2日、レッドソックス戦の試合前、報道陣の前でキャッチボールを披露した
東スポWEB
2014年9月3日
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マー君の意外なストレス解消法
8月24日に行われたレース「札幌記念」では、3連単で的中させた
東スポWEB
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ヤンキースは田中将大を60日間の故障者リストに移した 今季中のメジャー復帰を目指す
監督は「今週中にブルペンで投球練習を行う予定」と話している
スポニチアネックス
2014年9月1日
2014年8月30日
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マー君「今季復帰」に暗雲の理由
復帰は順調にみえるが、MRI検査で靭帯が修復したかは確認されていない
日刊ゲンダイDIGITAL
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田中将大は今季中に復帰する…ニューヨーク・タイムズ紙ら確信
球団首脳陣は、田中の肘の状態を確認するため、今季中に投げさせたいという
東スポWEB