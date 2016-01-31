野々村元県議の公判
兵庫県議の野々村竜太郎氏が2013年度、豊岡市など遠方を日帰りで195回訪問したとして、政務活動費から約300万円を支出していた問題。
2016年8月31日
2016年7月10日
2016年7月8日
2016年7月6日
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支離滅裂な文章…野々村竜太郎被告が異様なブログを更新し続ける
野々村被告のブログは判決当日まで更新され続け、改めて注目されている
J-CASTニュース
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野々村竜太郎被告の判決公判 裁判長からの問いかけに返事せず
野々村被告は裁判長の問いかけに全て返事をせず、無反応だったという
デイリースポーツ
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野々村竜太郎被告に懲役3年、執行猶予4年の有罪判決
懲役3年、執行猶予4年（求刑懲役3年）の有罪判決が言い渡された
デイリースポーツ
2016年4月30日
2016年4月27日
2016年4月25日
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野々村竜太郎被告の論告求刑公判が開廷 頭髪は「第3形態」のまま
第2回公判時と同様に、前頭部から頭頂部にかけ髪はほぼなかったという
デイリースポーツ
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野々村竜太郎被告の論告求刑公判 涙声で「心から謝罪致します」と話す
検察側は「誠に大胆不敵な手口」などと断罪し、懲役3年を求刑した
スポニチアネックス
2016年4月24日
2016年3月12日
2016年3月7日
2016年2月24日
2016年2月22日
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野々村竜太郎被告 「記憶障害の可能性」も証拠の診断書提出せず
被告は予告していた記憶障害の可能性の診断書を提出せず、言及もなかった
デイリースポーツ
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野々村竜太郎被告の第2回公判 再び「覚えていません」を連発
被告人質問ではまた「覚えていません」「記憶がありません」などを連発
日テレNEWS NNN
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野々村被告にスリムクラブ内間政成が酷似？ 武井壮のツイートに反響
被告のイラストと内間の顔を並べ「号泣議員内間」とツイート
デイリースポーツ
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号泣元県議の野々村被告、第2回公判が開廷 無精ひげが伸び放題
無精ひげが伸び放題といった容ぼうで、手錠に腰縄もされていた
デイリースポーツ
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野々村被告の「聞こえませんポーズ」に検察官の1人が怒り
質問する検察官に向かって「聞こえませんポーズ」をすると1人が激怒
スポニチアネックス