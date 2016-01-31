野々村元県議の公判

兵庫県議の野々村竜太郎氏が2013年度、豊岡市など遠方を日帰りで195回訪問したとして、政務活動費から約300万円を支出していた問題。

2016年8月31日

2016年7月10日

2016年7月8日

2016年7月6日

2016年4月30日

2016年4月27日

2016年4月25日

2016年4月24日

2016年3月12日

2016年3月7日

2016年2月24日

2016年2月22日

2016年1月31日