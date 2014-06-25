ブラジルW杯コロンビア戦
『ブラジルW杯コロンビア戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年6月16日
2014年6月27日
2014年6月26日
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原監督がザックジャパンに苦言
「あの負けた途端に、悲壮感が漂うのは良くないよな」と語った
東スポWEB
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本田圭佑が会見 憔悴した表情で語る…4年間は「大きく間違っていた」
大敗を喫したコロンビア戦から一夜明けても、憔悴した表情だった
スポニチアネックス
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内田、代表引退示唆の真意を語る
「やめるみたいな雰囲気になってるけど、やめてね」と話した
ゲキサカ
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「堪えようとしたが」涙の長谷部
コロンビア戦後には、ピッチの上で涙を見せていた
SOCCER KING
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ザッケローニ監督が退任会見で明かした「最後に選手へ伝えたこと」
もう一度メンバーを選べるとしても「同じメンバーを選ぶ」と話した
SOCCER KING
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W杯 コロンビア戦が最高視聴率
52.7％で、日本代表の1次リーグ3試合を通じて最高だった
スポニチアネックス
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大久保が最後まで不明だったこと
「このチームに入ってから選手の距離感が遠いとずっと感じていた」と話した
スポニチアネックス
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コロンビア戦後に涙を流した内田篤人、けがに苦しんだ4年間を明かす
ケガから復帰した時点で、左右の太ももの筋肉量の差が20％違った
スポーツ報知
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道頓堀ダイブ、ドヤ顔の若者たち
先陣を切った大学生は「気持ち的には負けてない」としたり顔
スポーツ報知
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長友佑都、会見で涙「W杯に懸けてきた」…一夜明けても悔しさ変わらず
「本当にこの4年間このワールドカップに懸けてきた部分があって」と話した
スポニチアネックス
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世界一への目標貫く本田圭佑、「面白そう」とボランチに色気
「ヤット(遠藤)さんのポジションも面白そう」とボランチに色気を見せている
スポニチアネックス
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テレビ朝日サッカー日本代表応援団長の香取慎吾、極限状態も大敗で放心
応援していたSMAPの香取慎吾は、敗戦後に放心状態に陥った
デイリースポーツ
2014年6月25日
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ザック「アプローチを誤った」
試合後、ザッケローニ監督はW杯でアプローチを間違えてしまったと告白
SOCCER KING
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内田篤人「世界は近いけど広い」
試合後にDF内田篤人は「世界は近いけど広いなあ」と印象を語った
戸塚啓コラム
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岡崎への悪質プレー 英で報道
DFバランタが、背後から迫ってきた岡崎慎司に肘打ちを食らわせた場面
Sports Watch
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批判受け止める…長友が心境吐露
未勝利での1次リーグ敗退を、「本当に申し訳ない気持ちです」と謝罪
スポニチアネックス
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コロンビア戦で黙り込んだ松木氏
3失点目以降、松木氏の話す回数が一気に減ってしまったと記者は語る
NEWSポストセブン
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ザックJの準備不足 北澤氏が指摘
「研究された中でどう戦えるかっていうところが一つの課題だった」とした
Sports Watch