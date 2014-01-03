『ユーキリス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
推定年俸3億円の元楽天ユーキリスは、実力を発揮することなく現役引退
BASEBALL KING
前楽天ケビン・ユーキリスとブラックリー、前オリックスのベタンコート
楽天が年俸3億の大型契約を結んだユーキリスは、4月26日の試合を最後に退団
「練習ができるようになるまで、医師によると2カ月くらいということだった」という
スポニチアネックス
MLBでは速球が打てなくても、日本の135キロ前後の直球に対応できる打者はいると指摘
NEWSポストセブン
本人の申し出があったため、球団側が了承したという
日刊ゲンダイDIGITAL
同選手は4月に出場選手登録を抹消され、成績も低迷
28日の開幕戦は4打数1安打であった
メジャーで実績のある楽天のユーキリスや、阪神の新守護神・呉昇桓があがった
Sportiva
専門家は、打席で体重が後ろにかかりすぎており、低めの珠が打てないと指摘
東スポWEB
調子が上がらないユーキリスは、星野監督の前で「クビ！クビ！」と口にしたという
公式身長の185センチより、明らかに小さいという
今年加入のユーキリスは、獲得を決めた翌日には本人のアポを取り付けたそう
07年にはRソックスでワールドシリーズ制覇を経験、楽天でも期待を寄せられる
フルカウント