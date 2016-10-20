『おおたわ史絵』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Smart FLASH
17日の番組では、OGのおおたわ史絵氏が同校の自由な校風を解説
東スポWEB
自身が子どもの頃から母は麻薬性鎮痛剤の薬物依存で、揉め続けてきたという
週刊女性PRIME
コロナ対策に野菜が効果的と主張する、米国の病院の論文を紹介しているもの
当初は予約受付がパンクしていたが、現在は電話も繋がるようだと説明
スポニチアネックス
プレジデントオンライン
各地域で医師会が運営している「休日応急診療所」という場所があると紹介
おおたわ史絵氏はジェネリックについて「ずっと不安でした」とブログで吐露
検査が増えないのは「あたりまえ」で「日本には軍医がいない」と説明
デイリースポーツ
刑務所での矯正医療に携わっており、背景には実母の薬物依存があると告白
医師のおおたわ史絵氏は5日の番組で、覚せい剤成分が検出されたことに言及
医学部教授には絶対的な権力があり、脅迫まがいの発言もあったと告白
スポーツ報知
23日のAbemaTVで「膀胱炎でお悩みの中村静香さま」と呼ばれたと語った中村
男性は真のすっぴんではなく「すっぴん風」が好きという持論も展開した
トピックニュース
診断書に右外耳道炎という記載があるが、暴力を受けてなるものではないそう
「ダルビッシュ有とのデキ婚が代表作」と揶揄されている紗栄子
「医学的に言えるのは、人間はウソを言うときに足が動く」と説明