白井健三
『白井健三』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年7月30日
2021年6月30日
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白井健三の態度に異変か 記者の質問に「突然キレる」など
近年は、記者の質問を巡り突然キレることがあったとスポーツ紙体操担当記者
デイリー新潮
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「ひねり王子」早熟の天才・白井健三はなぜ24歳で引退したのか
10代半ばから世界のトップで戦い、リオ五輪では金メダルを獲得
文春オンライン
2021年6月16日
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白井健三の引退表明、中国でも速報「ドラム式洗濯機」のあだ名付け
中国メディアもこの件を、「ドラム式洗濯機」と中国でのあだ名を付け速報
東スポWEB
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白井健三、引退後は指導者の道へ「楽しみにしてほしい」
引退後については、指導者として歩み始めているとコメント
スポーツ報知
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体操の白井健三が現役引退 24歳で競技人生に幕「未練はひとつもない」
今の心境について「選手としての未練はひとつもない」とコメント
スポーツ報知
2020年7月17日
2019年5月19日
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全日本後に「体操をやめたい」失意のどん底から復活した白井健三
30位に終わった全日本選手権後、体操をやめたいとまで語っていた白井
デイリースポーツ
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内村航平の予選落ちに白井健三の練習不足 男子体操は「危機的状況」
全日本体操で内村は予選落ちし、白井は練習不足なのか決勝に進むも最下位
デイリー新潮
2019年4月28日
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内村航平や白井健三が不発 リオ五輪組の全滅危機に強化本部長「苦しい」
全日本選手権の男子決勝では、白井健三や内村航平らが精彩を欠いて不発
デイリースポーツ
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個人総合決勝で最下位の白井健三が床の採点に「意味が分からない」
得意の床で「シライ／ニュエン」などを決めたが得点は伸びず、14.533点
スポニチアネックス
2018年11月16日
2018年4月29日
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内村航平を超えた19歳の谷川翔「自分でもビックリしている」
3位となった内村航平に勝ち、「自分でもビックリしています」とコメント
スポニチアネックス
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体操の全日本選手権で内村航平が3位に 谷川翔が10代での王者に
10代の王者は、今大会11連覇に届かず3位となった内村航平以来
スポニチアネックス