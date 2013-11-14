2013年9月11日、窃盗未遂容疑でタレントのみのもんた(69)の次男で日本テレビ社員の御法川雄斗容疑者(31)が逮捕された。他人のキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出そうとしたとされる。
みのもんたは「父親も一緒にたたかれるのはオカしい」と語ったという
デイリースポーツ
和歌山県内のニッコク関西支店へ単身赴任していると報じられていた
週刊女性PRIME
「去年の9月からヒマになっちゃって」とみのは自虐ネタで大はしゃぎ
スポーツ報知
「1年間と言われた『謹慎期間』が今秋で終了するからです」と関係者
女性自身
10分間にわたり涙を浮かべて反省を口にし、各方面に謝罪行脚を行うとも明かした
みのは昨年末から復帰に向けTBS幹部らに根回しをしているそう
日刊ゲンダイDIGITAL
次男が昨年逮捕されて以来、みのは銀座通いを自粛していたと、関係者は語る
週刊実話
矢口真里の騒動にはマスコミが弱いものいじめをしていると矢口をかばっている
午前4時には目を覚まし、トレーニングなどを行っているという
体調がすぐれず通院しているそうで、みのが送り迎えしているという
NEWSポストセブン
今月2日、日テレが定例記者会見で、コネ入社を否定
J-CASTニュース
「浪速のみのもんた」と呼ばれる宮根誠司も「ポストみの」代表格
長女はみののスタイリストだったが、留学のため現在は英国に在住
島倉さんの葬儀が自分の復帰舞台だ、との発言に批判が殺到