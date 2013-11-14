みのもんたの次男逮捕

2013年9月11日、窃盗未遂容疑でタレントのみのもんた(69)の次男で日本テレビ社員の御法川雄斗容疑者(31)が逮捕された。他人のキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出そうとしたとされる。

2016年4月16日

2016年1月2日

2014年10月29日

2014年7月2日

2014年3月24日

2014年2月7日

2014年1月2日

2013年12月30日

2013年12月25日

2013年12月6日

2013年12月3日

2013年11月23日

2013年11月15日

2013年11月14日