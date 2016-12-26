MAKIDAI
『MAKIDAI』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年8月15日
2020年10月16日
2019年1月2日
2019年1月1日
2018年3月30日
-
MAKIDAIが一般女性との交際認める ファンから悲鳴
30日発売のFRIDAYによると、2人はすでに同棲しているという
女性自身
-
EXILE・MAKIDAIに結婚報道 所属事務所「結婚の事実はございません」
所属事務所は「結婚の事実はございません」と否定している
オリコンニュース
-
EXILEのMAKIDAI、同棲中の恋人と結婚間近か FRIDAYが報道
彼女の知人によると、5年前に知り合い、2〜3年前から付き合っているという
FRIDAYデジタル
2018年3月27日
2018年2月27日
2017年5月4日
2017年1月31日
-
EXILEのMAKIDAIが復帰で事故の詳細語る「天井がゆがんだ」
事故の直前と直後の記憶がなく、気づいたら担架で運ばれていたという
スポニチアネックス
-
EXILEのMAKIDAIが「ZIP！」で復帰「無事に帰ってまいりました」
31日、メーンパーソナリティーを務める「ZIP！」に、約1カ月ぶりに復帰した
東スポWEB
2017年1月30日
2017年1月2日
2016年12月28日
-
事故で重傷のMAKIDAIが謝罪「申し訳ない気持ちでいっぱい」
ファンや関係者、メンバーに「本当に申し訳ない気持ちでいっぱい」と謝罪
オリコンニュース
-
交通事故で重傷のMAKIDAIが自力歩行可能に HIROが回復ぶり明かす
見舞いに行ったHIROによると、自力歩行ができる状態にまで回復したそう
スポニチアネックス