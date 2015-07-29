『第2次安倍内閣』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
高市早苗氏が10月3日に自民党総裁に選出されたことで勢いを増した
マネクリ
プレジデントオンライン
100点満点で70点と採点し、総括は「合格点以上」とコメント
デイリースポーツ
自身への立場で飴と鞭を使い分け、自民党議員や官僚、記者を掌握するという
JBpress
内閣支持率は30.3％となり、第二次安倍政権発足後、5年あまりで最低に
日テレNEWS NNN
「攻撃されること」を恐れ、日米同盟を何より重要なものと考えていると指摘
Record China
主役の地元民は他人任せで、コンサルは小遣い稼ぎの出鱈目ばかりだという
文春オンライン
第2次安倍政権の発足後、「働く貧困層」の割合は少しずつ減少している
J-CAST会社ウォッチ
安倍内閣の支持率は前月比で7.9ポイント下落し、31.9％となった
一方、民主党政権時代、失言した当時の法相の後任決定までは62日間を要した
現代ビジネス
森友学園問題などが影響したとされ、前月よりも7.3ポイントダウン
「ポスト安倍」を狙う、岸田文雄外相の周囲は警戒感を強めているという
4月1〜3日に実施した前回調査では50％で、今回の調査では53％とやや上昇
読売新聞オンライン
同国ネットでは「それでも安倍の支持率はやっぱり高いな」との声があがった