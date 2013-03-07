『iPhone 4S』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
新しいSpotlight検索画面、AirDrop、TouchIDなどの機能は使用できない
GIGAZINE（ギガジン）
iPhoneをiOS 8.4にし、Apple Musicを起動、好きな曲をオフライン再生設定に
livedoor
中国スマホメーカーの液晶パネルの堅調な販売が、業績回復をけん引した
Record China
正面から見ると、サイズアップしていくのがよくわかる
ギズモード・ジャパン
握りしめたiPhoneは、非正規品らしき充電器につながっていたとのこと
スクリーンへのダメージが少ないように本体を回転するという技術
アップルのHPからSiriがベータ版だという説明が消えているのが証拠とのこと
「データやアプリの断捨離」や、Safariの履歴の削除などを推奨している
メーカー再生品のことで「メーカー保証」が付くことがメリット
NEWSポストセブン
整備済み品は初期不良品を回収し再整備したもので、1年間の特別保証が付く
マイナビニュース
パケットし放題フラットの月額料金が2年間割引されるソフトバンクセット割を提供
エスマックス