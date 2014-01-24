仲川遥香
『仲川遥香』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年10月27日
2023年6月22日
2020年3月6日
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養護施設に入った過去を明かした仲川遥香 家族エピソード創作の心境
児童養護施設で育った過去を隠し、家族エピソードを創作していたと明かした
スポニチアネックス
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児童養護施設で育った元AKB48仲川遥香 隠していた理由は「恥ずかしかった」
家庭の事情により、8歳のときに児童養護施設に入ったことを告白
デイリースポーツ
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元AKB48仲川遥香が児童養護施設で育った過去 番組で告白へ
児童養護施設で育った過去があるが、周囲にはひた隠しにしてきたという
スポニチアネックス
2019年5月11日
2019年2月11日
2018年11月18日
2017年11月21日
2017年3月22日
2016年5月7日
2016年2月28日
2015年3月29日
2015年3月26日
2014年2月9日
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まゆゆ 「渡り廊下」解散に号泣
アンコールでメンバーが涙を流す中、ラストの渡辺麻友が口を抑えて嗚咽
オリコンニュース
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まゆゆ「波瀾万丈の5年だった」
渡り廊下走り隊はAKB48からの派生ユニットとして2009年にデビュー
クランクイン！