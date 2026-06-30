俳優の亀梨和也さん（40）と女優の田中みな実さん（39）が6月29日、亀梨さんの公式サイトで連名の直筆文書を公表し、結婚と田中さんの妊娠を発表した。文書では「私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりました」「新しい命を授かっております」とつづっている。ビッグカップルの門出に祝福の声が広がっている。一方で、7月から始まる亀梨さんのソロコンサートツアーをめぐっては、一部のファンから「結婚しているなら買わ