スターリゾートは、沖縄・伊良部島のスモールラグジュアリーホテル、紺碧 ザ・ヴィラオールスイートの事業を承継した。2027年春にリブランドオープンする。約8,138平方メートルの敷地に8棟のヴィラのみを配したスモールラグジュアリーホテルで、2016年2月に開業した。全棟にプライベートプールと海への眺望を備え、宮古島の生産者の食材を使った料理を提供する。アクセスは宮古空港から車で約20分、下地島空港から車で約10分。伊良