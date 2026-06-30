歴史ある高級店がまさかの摘発６月24日、警視庁保安課は吉原のソープランド『ルーブル』経営者・宮下喜広容疑者（55）と従業員らの５人を売春防止法違反（場所提供）の容疑で逮捕したことを発表した。「逮捕容疑は22日の夜に30代の女性従業員２人が、40〜50代の客らと売春をすると知りながら、店の個室を使用させた疑いです。22日の時点で従業員３人が現行犯逮捕されていたようで、『ルーブルが摘発された』と、一部で噂になってい