ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月12日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ベリンダ ベンチッチ] 2 - 0 [ミカ ストイサブリェビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、第11シードのベリンダ ベンチッチとミカ ストイサブリェビッチが対戦した。 第1セットはベリンダ ベンチッチが6-2で先取。第2