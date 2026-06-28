25-26シーズンの英2部チャンピオンシップでは6位でリーグ戦を終え、プレミアリーグ昇格プレイオフに参加したハル・シティ。準決勝でミルウォールを下すと、決勝でも勢いそのままにミドルズブラを撃破。16-17シーズン以来となるプレミア復帰を果たした。元FC町田ゼルビアの平川悠はブリストル・シティからのレンタル移籍でハル・シティに加わっており、今回の昇格を経験した。1月に加入し、契約は6月末までとなっており、その後の去