リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「無料 赤ちゃん名づけ」が、「2026年 赤ちゃん名づけ上半期トレンドアクセスベスト100」を紹介しています。

【1〜30位】人気の「葵」「碧」は？ ひらがなネームが増えてる！ 意外なランキング結果がコレです（画像）！

ランキングは、2025年12月1日〜2026年5月31日の期間、月間400万アクセスのアプリ「無料 赤ちゃん名づけ」とウェブサイト「無料 赤ちゃん名づけ」において、同期間のアクセス（検索）数の多かった名前を抽出して作成。6月15日に集計、検索総数は181万5804件だったということです。

第3位は検索総数2091件の「紬（つむぎ）」でした。第2位は2629件の「心桜（こころ、など）」。

そして、第1位は、2824件の「凛（りん）」という結果でした。

同社によると、「凛」は前年の「2025年 赤ちゃん名づけ上半期トレンドアクセスベスト100」では第5位、同年の年間総合では第2位と常に高い人気を誇る名前で、今回、初めて頂点に輝いたということです。